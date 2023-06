Riforme: Landini, priorità per noi è cambiare legge elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fronte alla crisi evidente della democrazia rappresentativa nel nostro Paese, visto che quasi il 50 per cento dei cittadini non va più a votare, “per noi il tema principale è cambiare la legge elettorale”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, al termine dell'incontro con la ministra delle Riforme istituzionali, Elisabetta Casellati. “Bisogna tornare a una legge elettorale in cui sono i cittadini che eleggono i parlamentari e questi rispondono ai cittadini che li hanno eletti. Per noi – ha sottolineato – questo è il punto fondamentale”. “Si deve rafforzare il lavoro del Parlamento – ha concluso –, perché in questi ultimi anni, in realtà, la maggioranza dei provvedimenti legislativi che il Parlamento ha approvato hanno origine dal governo. Questo è oggettivamente, secondo noi, un limite evidente”. (Rin)