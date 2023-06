Ucraina: ministero Finanze, Pil al meno 10,5 per cento nel primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Prodotto interno lordo (Pil) dell'Ucraina ha registrato un calo del 10,5 per cento nel primo semestre del 2023. Lo ha riferito l'ufficio stampa del ministero delle Finanze ucraino su Telegram, precisando che il tasso è migliore delle stime del dicastero, che si aspettava un calo del 14,1 per cento. "Questi dati suggeriscono che l'economia ucraina si sta adattando e si sta riprendendo a un ritmo più rapido di quanto previsto in precedenza", ha detto la ministra dell'Economia ucraina, Yulia Sviridenko. (Rum)