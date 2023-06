Pa: Cosentino (Cisl Fp Roma), bene avanzamento di carriera per 2.055 dipendenti capitolini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A termine dell'iter di confronto tra il Campidoglio e le organizzazioni sindacali, che ha portato all'avanzamento di carriera 2.055 dipendenti capitolini, attraverso lo strumento delle progressioni verticali, Giancarlo Cosentino, segretario generale Cisl Fp Roma Capitale Rieti, esprime soddisfazione. "Un investimento sul capitale umano in servizio non scontato e non obbligato da parte di Roma Capitale, ma reso possibile dal nuovo Ccnl e fortemente voluto dalla Cisl Fp. Investimento che consentirà di valorizzare, attraverso una procedura riservata, il personale interno dell'amministrazione capitolina", spiega Cosentino in una nota. "Grazie alla nostra azione determinata e alla positiva risposta dell'amministrazione, nuove risorse saranno destinate agli avanzamenti di carriera per 675 lavoratori del comparto tecnico amministrativo, per 700 dell'educativo scolastico e per 690 della polizia locale", aggiunge. (segue) (Com)