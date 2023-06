Pa: Cosentino (Cisl Fp Roma), bene avanzamento di carriera per 2.055 dipendenti capitolini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una opportunità che siamo riusciti ad allargare al maggior numero possibile di dipendenti - prosegue Cosentino -, in considerazione del piano dei fabbisogni elaborato dall'ente secondo la normativa, ampliando la possibilità concreta di partecipare alla selezione a circa 14.000 lavoratori. Rispetto ai criteri di valutazione poi, abbiamo chiesto e ottenuto che venga dato maggior peso all'esperienza e alle competenze acquisite, che i titoli di studio consentano ad ogni partecipante di ottenere punteggio utile e che possano accedere al concorso anche le insegnati con diploma di istruzione secondaria triennale o quadriennale. Occorre sottolineare che l'investimento sarà in parte destinato ai nuovi profili sanciti dagli ordinamenti professionali previsti dal nuovo Ccnl, con particolare riferimento alle figure del funzionario insegnante, del funzionario educatore e del coordinatore pedagogico, attualmente non presenti, che saranno istituite grazie alle progressioni verticali", evidenzia Cosentino. (segue) (Com)