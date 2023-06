Pa: Cosentino (Cisl Fp Roma), bene avanzamento di carriera per 2.055 dipendenti capitolini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa tornata di avanzamenti - sottolinea il segretario generale Cisl Fp Roma Capitale Rieti - dovrà essere infatti l'occasione per realizzare quanto introdotto dal contratto nazionale e per rivedere gli assetti organizzativi, a partire appunto dal settore educativo scolastico e dalla Polizia locale, dove l'incrocio tra nuove valorizzazioni e necessità del Corpo richiederà un processo di armonizzazione delle novità introdotte dal Ccnl. Ecco perché, contestualmente alle selezioni, chiediamo già da ora all'amministrazione di aprire gli indispensabili tavoli di confronto con le organizzazioni sindacali. L'avvio delle selezioni per le progressioni verticali - conclude Cosentino - è un elemento positivo, ma ci non basta. Serve una nuova stagione di riorganizzazione e di valorizzazione di tutti i 24.000 lavoratori di Roma Capitale, il vero motore dell'azienda pubblica più grande d'Italia", conclude il sindacalista. "Per questo abbiamo chiesto l'immediata apertura del tavolo di contrattazione per il rinnovo del CCI con il quale ci prefiggiamo di dare risposte salariali ed organizzative a tutti i dipendenti capitolini, nessuno escluso. Per dare valore al lavoro pubblico e, ai cittadini, professioni e servizi all'altezza della Capitale d'Italia". (Com)