Spagna: il 92,2 per cento degli iscritti di Podemos a favore delle trattative per accordo con Sumer

- Il 92,9 per cento degli iscritti di Unidas Podemos (49.089) si è detto favorevole alle trattative per giungere ad un accordo elettorale con la piattaforma Sumar della ministra del Lavoro spagnola, Yolanda Diaz, in vista delle elezioni generali del 23 luglio prossimo. Hanno votato, complessivamente, 52.829 persone. Il 6,7 per cento (pari a 3.568 votanti) si è espresso in modo contrario, mentre lo 0,3 per cento dei voti (172) sono stati schede bianche. Podemos e Sumar hanno tempo fino alla mezzanotte di oggi, termine ultimo della registrazione delle coalizioni, per formalizzare l'intesa. (Spm)