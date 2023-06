Decreto Siccità: Fontana (M5s), ennesima fuffa di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un decreto vuoto, miope, incompleto, non risolutivo. Doveva esserci il coraggio di prendere atto dello stato delle cose e la competenza per individuare le soluzioni più giuste per l'oggi, ma soprattutto per il domani. E invece il nulla totale. Come prima cosa si doveva pensare di intervenire subito nella manutenzione della rete di acquedotti. Invece si è preferita la follia dei dissalatori come soluzione alla crisi idrica, pensando di pompare nuova acqua desalinizzata, con costi e impatti non indifferenti, su una rete che ha perdite di oltre il 40 per cento". Lo ha detto, in Aula alla Camera, la deputata del Movimento cinque stelle, Ilaria Fontana, capogruppo in commissione Ambiente, durante la dichiarazione di voto al decreto legge Siccità. "Non un solo euro stanziato dal governo per l'emergenza siccità, prevedendo oltretutto forme di superamento del dissenso, che tradotto significa delegittimare gli enti territoriali e le strutture tecnico-scientifiche locali da qualsiasi forma di dibattito - ha continuato la parlamentare -. Se non si capisce che la tutela dell'ambiente, l'ecologia integrale, la promozione di energie rinnovabili e pulite sono gli strumenti più potenti che abbiamo per diventare più resilienti al cambiamento climatico e garantire alle generazioni che verranno uno futuro di pace, la governance di questo Paese fallisce completamente la sua missione".(Rin)