Imprese: attività britanniche di Vodafone e Ck Hutchison vicine alla fusione

- È giunto alla fase finale l’accordo tra la società di telefonia Vodafone e la multinazionale attiva nell'innovazione tecnologica Ck Hutchison per la fusione delle loro attività nel Regno Unito. Secondo la stampa britannica, l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare tra la giornata di oggi e l'inizio della prossima settimana. Vodafone deterrà il 51 per cento del gruppo combinato, che potrebbe valere circa 15 miliardi di sterline (17,4 miliardi di euro), mentre Ck Hutchison il 49 per cento.(Rel)