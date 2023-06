Abruzzo: da Università di Teramo vademecum per persone e territori in transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le due giornate della seconda edizione del Symposium tenuto nei giorni scorsi all'Università di Teramo su Social Transition and Climate Change, sono state l'occasione per un efficace dialogo transdisciplinare tra scienze sociali, fisiche e naturali. L'incontro - promosso dal gruppo di lavoro di Sociologia per la persona "Sviluppo sostenibile e transizioni sociali" all'interno del Festival Asvis dello sviluppo sostenibile 2023 - si è chiuso con la stesura di un documento di sintesi, da intendere come vademecum per la transizione sociale delle persone e dei territori. "Il documento - spiega Rita Salvatore, docente di Sociologia dell'ambiente all'Università di Teramo - si intitola metaforicamente "Bussola per le persone e i territori in transizione", perché si propone come strumento di orientamento per affrontare il cambiamento climatico, non solo per le singole persone ma anche per istituzioni e policy makers. Verso dove stanno andando le persone e, soprattutto, come affronteranno il passaggio verso pratiche e stili di vita più sostenibili per i territori in cui vivono?". (segue) (Gru)