Riforme: Sbarra, Cisl pronta a raccogliere sfida, serve stabilità al Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Cisl è pronta a raccogliere la sfida del confronto sulle riforme, da costruire assicurando partecipazione, stabilità, coesione e innovazione”. Lo ha detto il segretario della Cisl Luigi Sbarra dopo l'incontro con la ministra delle Riforme Elisabetta Casellati. “L'aggiornamento del sistema costituzionale - osserva Sbarra - serve per assicurare stabilità al nostro Paese. Questo non può essere considerato un tabù”, ha aggiunto. “Se il Paese negli ultimi 30 anni non è riuscito a incrociare investimenti e grandi riforme è anche da collegare anche al fatto di aver vissuto esperienze di governo brevi”, ha evidenziato il leader sindacale.(Rin)