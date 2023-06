Pa: Avs Campidoglio, bene assessore Personale su avanzamento carriera dipendenti comunali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 2.055 i dipendenti di Roma Capitale che potranno conseguire la progressione di carriera e "dopo 14 anni in cui i lavoratori capitolini non hanno visto riconosciute le loro professionalità, ora finalmente l'assessore al Personale Andrea Catarci, dopo un serrato e proficuo confronto con le organizzazioni sindacali durato oltre i 30 giorni previsti dal contratto delle funzioni locali, ha messo nero su bianco i criteri con i quali si valorizzano l'esperienza, i titoli e le competenze del personale". È quanto si legge in una nota dei consiglieri comunali di Roma, Ferdinando Bonessio, Michela Cicculli e Alessandro Luparelli del coordinamento capitolino "Sinistra civica rcologista Europa verde" dell'Alleanza verdi sinistra (Avs). "Siamo certi che questa sia la strada giusta e che a questo primo significativo risultato se ne affiancheranno presto altri, perché il rilancio di Roma Capitale passa anche e soprattutto dalla valorizzazione dei suoi dipendenti", concludono.(Com)