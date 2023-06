Ue-America latina: von der Leyen la settimana prossima in tour nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si recherà in America latina per una serie di visite in diversi Stati e ai loro leader. Lunedì, von der Leyen sarà a Brasilia, dove sarà ricevuta dal Presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, per un incontro bilaterale e una colazione di lavoro. Lo stesso giorno, nel pomeriggio, terrà un discorso alla Confederazione dell'Industria Nazionale, si legge in una nota della Commissione Ue. Il giorno successivo, la presidente dell'esecutivo Ue sarà a Buenos Aires, dove incontrerà il presidente argentino Alberto Fernandez e terrà un discorso al Business forum Ue-Argentina. Mercoledì, von der Leyen si recherà invece a Santiago del Cile, dove incontrerà il presidente cileno, Gabriel Boric e visiterà Comberplast, un'azienda cilena che si dedica al riciclaggio della plastica. Infine, nella giornata di giovedì, la presidente della Commissione Ue sarà a Città del Messico, dove incontrerà il presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador. "Durante questo viaggio, la Presidente farà una serie di annunci su progetti nell'ambito della nostra strategia Global Gateway, che saranno reciprocamente vantaggiosi e avvicineranno ancora di più le due regioni", si legge nella nota della Commissione Ue. (Beb)