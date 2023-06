Ucraina: von der Leyen, vogliamo pace giusta e ingresso Kiev in Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea vuole una pace giusta, per “ripristinare i confini e la sovranità dell'Ucraina”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso del suo intervento alla Toulouse Capitole University, in cui è stata insignita del dottorato honoris causa. "Oltre alla pace, dobbiamo aprire la strada all'adesione dell'Ucraina all'Unione europea. Gli ucraini stanno lavorando duramente per riformare e modernizzare il loro Paese, nonostante la guerra. Stanno riformando il sistema giudiziario, reprimendo più duramente la corruzione e modernizzando le leggi sui media", ha sottolineato la presidente della Commissione europea. "Gli ucraini fanno tutto questo perché l’Ue è impressa nei loro cuori e nelle loro menti e perché sanno, a volte meglio di noi che viviamo qui, cosa simboleggia questa Unione. Dobbiamo quindi sostenerli in ogni momento, aiutandoli a ricostruire il loro Paese, a modernizzare l’economia e a rafforzare la democrazia. L'Ucraina non è lontana da qui. Questa guerra ci riguarda tutti", ha concluso von der Leyen.(Beb)