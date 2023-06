Sardegna: danni causati dal maltempo, 130 le aziende agricole e zootecniche interessate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono già 130 le aziende agricole e zootecniche, distribuite in 34 Comuni sardi, che hanno inviato all’agenzia Laore la segnalazione di danni causati dalle forti piogge e dalle grandinate dello scorso maggio. Per adesso le aziende hanno inviato 128 segnalazioni per danni alle colture, mentre sono 2540 gli ettari di terreno e 51 le strutture danneggiate, oltre a 176 capi di bestiame morti. Sono alcuni dei dati, in continuo aggiornamento, forniti dal commissario straordinario dell’Agenzia Laore, Gerolamo Solina, alla commissione Attività produttive, presieduta da Piero Maieli (Psd’Az), che ha sentito in audizione, oltre a Laore, anche i rappresentanti dell’Anci Sardegna, il direttore generale dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura, Copagri, Cia, Coldiretti e Confagricoltura sui “danni conseguenti agli eventi meteorologici avversi verificatesi nel territorio regionale”. Una riunione, voluta dalla Commissione per fare il punto sui danni causati e per trovare le soluzioni più rapide per dare sostegno alle aziende colpite. Sono situazioni che si stanno ripetendo, ha detto il presidente Maieli, e che preoccupano fortemente per i danni che stanno subendo le attività. Le situazioni più gravi – hanno spiegato i rappresentanti delle associazioni di categoria – hanno riguardato le colture foraggere, i vigneti, gli uliveti e i frutteti, oltre a danni alle strutture, in particolare nelle aree del Meilogu, Logudoro, Goceano, ma anche parte del Cagliaritano e comuni come Fonni, Galtellì e Dorgali. (segue) (Rsc)