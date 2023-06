Sardegna: danni causati dal maltempo, 130 le aziende agricole e zootecniche interessate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emiliano Deiana, presidente dell’Anci si è reso disponibile a collaborare con Laore e Assessorato dell’Agricoltura per rendere più rapide le comunicazioni con i Comuni sull’iter da seguire per ottenere i risarcimenti. Deiana ha anche proposto un aggiornamento della Legge 28 del 1985, in modo che la Regione possa anticipare ai Comuni le risorse necessarie far fronte alle emergenze in attesa di ricevere i risarcimenti a conclusione dell’iter previsto in legge. Deiana ha, inoltre, chiesto che vengano aggiornati anche i piani di rischio dei centri abitati. La Regione, ha spiegato il direttore generale dell’assessorato dell’Agricoltura, Agostino Curreli, utilizzerà tutti gli strumenti a disposizione per dare sostegno alle attività colpite, sia per la perdita di produzioni sia per i danni strutturali. Appena Laore invierà i dati completi all’assessorato, ha spiegato Curreli, invieremo tutto al Ministero. Maieli ha ribadito, in conclusione, la necessità di velocizzare le segnalazioni da parte dei Comuni per avere rapidamente i dati e quindi intervenire con tempestività per reperire ed erogare le risorse necessarie al mondo agropastorale. Nel corso della seduta è intervenuto il consigliere Salvatore Corrias (Pd), che ha proposto di preparare un emendamento al Collegato per consentire la modifica della legge 28 e ha chiesto all’Assessorato di avere i dati di quanti piani di assetto idrogeologico siano stati aggiornati. Il presidente Maieli ha confermato la volontà di trovare la soluzione più rapida, anche in collaborazione con la commissione Bilancio. (Rsc)