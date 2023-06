Lavoro: Castellone (M5s), tempi maturi per parlare di reddito universale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I tempi sono maturi per parlare di un reddito universale come strumento di libertà e di valorizzazione delle capacità di ciascuno. Prevedere un reddito universale non vuol dire non dover lavorare, ma vuol dire non dover essere schiavo di accettare un qualsiasi lavoro e vuol dire, soprattutto, avere più possibilità di realizzare il proprio progetto di vita". Lo scrive su Facebook la vicepresidente del Senato ed esponente pentastellata, Maria Domenica Castellone, che aggiunge: "Serve un welfare sociale forte, che protegga soprattutto i più fragili. Ma va ripensato anche il modello sociale mettendo al centro la persona e la sua realizzazione".(Rin)