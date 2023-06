Etiopia-Usa: impegno comune a collaborare per porre fine a diversione aiuti alimentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Etiopia e gli Stati Uniti s’impegnano a collaborare per portare davanti alla giustizia i responsabili della diversione di aiuti umanitari e per ripristinare il prima possibile un’efficiente distribuzione delle derrate alimentari in tutto il Paese. Lo si legge in una dichiarazione congiunta del governo federale di Addis Abeba e dell’Agenzia Usa per lo sviluppo internazionale (Usaid), che ieri aveva annunciato la sospensione dell’invio di aiuti umanitari in tutto il Paese dopo che un’inchiesta aveva rivelato responsabilità governative nella sottrazione di carichi alimentari destinati ai più vulnerabili, in alcuni casi utilizzati per nutrire i militari e gli ex combattenti impiegati nella guerra del Tigrè. “I due governi stanno conducendo indagini per fare in modo che i responsabili di tale diversione siano portati davanti alla giustizia. S’impegnano a collaborare per un sistema efficiente di distribuzione degli aiuti in Etiopia”, si legge nel documento. “Gli Stati Uniti e l’Etiopia – conclude la dichiarazione – continueranno a cooperare a beneficio dei popoli dei due Paesi. Restiamo impegnati a lavorare insieme per espandere le opportunità e sviluppare le nostre relazioni in modo che favoriscano i nostri interessi condivisi”.(Res)