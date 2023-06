Regno Unito-Usa: Sunak, visita a Washington è stata un "successo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'alleanza tra Regno Unito e Stati Uniti è forte. Lo ha dichiarato su Twitter il primo ministro britannico Rishi Sunak di ritorno dalla suo viaggio a Washington, una visita che ha definito "di successo". "Il presidente (Joe Biden) e io abbiamo concordato una partnership economica senza precedenti che ci vede lavorare insieme più strettamente che mai per far crescere le nostre economie", ha scritto Sunak, facendo riferimento alla Dichiarazione atlantica, una nuova partnership economica progettata per rafforzare i rapporti tra i due Paesi alla luce delle più importanti sfide sul piano globale.(Rel)