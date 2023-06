Migranti: Battilocchio (FI), decisivi passi Ue nella giusta direzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia "può ritenersi davvero soddisfatta degli accordi raggiunti ieri in Lussemburgo dal Consiglio dei Ministri dell'interno: anche grazie all'azione del ministro Piantedosi, nella cornice più generale impostata in questi mesi dalla premier Meloni e dal ministro Tajani, le richieste del nostro Paese entrano a far parte formalmente del pacchetto comunitario di ieri. Si entra finalmente in un nuovo paradigma di condivisione della tematica migranti in chiave europea che l'Italia reclama da anni. La solidarietà diventa un obbligo giuridico permanente, esplicitato in un regolamento europeo, e non più una concessione temporanea. Tutti i Paesi dovranno offrire solidarietà a seconda del Pil e della popolazione, secondo un criterio di equità e quest'obbligo dovrà concretizzarsi in un minimo di 30 mila redistribuzioni ogni anno". Lo dichiara, in una nota, Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia, responsabile Immigrazione del movimento azzurro. "Viene finalmente creato, su richiesta italiana accettata dagli altri Stati membri, un nuovo fondo europeo gestito dalla commissione per interventi nei Paesi terzi di origine e transito dei flussi - continua il parlamentare -. Molto importante anche il passaggio da una responsabilità permanente dei Paesi di primo ingresso per le persone non riconosciute come non bisognose di protezione a una responsabilità di soli 15 mesi. Grazie a una nostra precisa presa di posizione, viene inoltre previsto che i casi Sar vengano differenziati dai comuni arrivi irregolari. Inoltre, procedure più rapide e un piano di finanziamenti straordinario, a carico del bilancio Ue, per il rafforzamento delle capacità ricettive e dei sistemi di asilo dei Paesi di primo ingresso. Tra l'altro alcune delle misure erano già state in parte previste nei provvedimenti di questi mesi del governo italiano. L'Italia finalmente sta riuscendo a far sentire la sua voce in tutti gli ambiti internazionali e, in questo caso, a far passare il principio, con conseguenti decisioni, che in tema di gestione dei flussi migratori e di controllo delle frontiere esterne è indispensabile una condivisione di responsabilità, solidarietà ed oneri tra i 27 Stati". (Com)