Maltempo: Foti (Fd'I), su commissario è governo che decide

- Il ministro Musumeci "ha tutte le competenze del caso per svolgere il ruolo di coordinatore, perché è anche il ministro della Protezione civile. Poi non è vero che non esiste un commissario all'assetto idrogeologico: esiste e da otto anni è il governatore Bonaccini. Manca quello per la ricostruzione. Fratelli d'Italia crede invece che la nomina a commissario per la ricostruzione non sia ora la priorità e debba avvenire un minuto dopo che l'emergenza sia superata. Ma anche un minuto dopo che ci sono i fondi per la ricostruzione, perché non è che avviene moltiplicando i pani e i pesci. Se fosse così facile lo farebbero tutti. È il governo che decide". Lo afferma, in un'intervista a "Libero", il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. (Rin)