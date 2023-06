Montenegro: continuano allarmi bomba, oggi lezioni online per scuole di tutto il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuano anche oggi le segnalazioni sulla presenza di bombe in Montenegro. Stamane diverse scuole e asili del Paese hanno ricevuto tramite email segnalazioni sulla presenza di esplosivi nelle strutture. Il ministero dell'Istruzione ha annunciato che oggi le lezioni in tutte le scuole del Paese si terranno online e sono stati annullati anche gli esami finali per i diplomati delle scuole superiori. Lo riporta l'emittente radiotelevisiva "Rtcg". Anche ieri diverse scuole montenegrine, così come Il tribunale, la corte di cassazione e la corte d'appello della capitale Podgorica, hanno ricevuto le stesse minacce. Le lezioni non si sono svolte e gli edifici sono stati immediatamente evacuati. Le squadre preposte dopo aver effettuato i sopralluoghi presso le strutture segnalate hanno stabilito che i rapporti erano falsi.(Seb)