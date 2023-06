Francia: restano in gravi condizioni due dei quattro bambini feriti ieri ad Annecy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due dei quattro bambini feriti a colpi di coltello ieri ad Annecy, in Francia, da un richiedente asilo siriano sono sempre in gravi condizioni. Lo ha detto il portavoce del governo, Olivier Veran, all'emittente radiotelevisiva "France info". Secondo fonti citate dal quotidiano "Le Figaro", l'aggressore, il cui nome è Abdalmasih H., è ancora in stato di fermo ma gli inquirenti non lo hanno potute sentire a causa del suo atteggiamento "molto agitato". Questa mattina l'uomo dovrebbe essere sottoposto alla visita di uno psichiatra, che stabilirà le sue condizioni mentali per decidere se lo stato di fermo potrà essere prolungato di 48 ore. Se verranno riscontrati problemi mentali, Abdalmasi H. verrà ricoverato. L'Eliseo ha fatto sapere che il presidente Emmanuel Macron questa mattina incontrerà con la moglie Brigitte le vittime e "tutti coloro che "hanno contribuito ad apportare aiuto e sostegno". Intanto, diversi esponenti di estrema destra hanno criticato il governo per quanto accaduto. "Bisogna restringere considerevolmente il diritto d'asilo", ha detto la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, all'emittente radiofonica "Europe 1". (segue) (Frp)