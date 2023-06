Francia: restano in gravi condizioni due dei quattro bambini feriti ieri ad Annecy (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aggressore, 31 anni, aveva già ottenuto un permesso d'asilo in Italia, in Svizzera e in Svezia, dove ormai viveva da circa dieci anni. Dopo non essere riuscito ad ottenere la nazionalità svedese, l'uomo si è recato in Francia, dove ha chiesto lo statuto di rifugiato, che gli è stato negato pochi giorni fa. "Quando un Paese dell'Unione europea concede un diritto d'asilo, la persona che beneficia di questo diritto d'asilo non dovrebbe poter andare in altri Paesi dell'Unione europea, tranne che per chiedere un visto", ha detto Le Pen. Eric Zemmour, leader di Reconquete, ha invece affermato che quanto accaduto era "evitabile". "È il prodotto dell'immigrazione", ha detto Zemmour all'emittente televisiva "Cnews", spiegano che "sono persone che hanno alte morali e altre gestioni della canalizzazione della violenza". Il portavoce del governo Veran ha chiesto di rispettare "il tempo dell'emozione" promettendo che verranno date "risposte" a quanto accaduto. Ieri sera, nel parco dove si sono svolti i fatti, si sono radunate una cinquantina di persone di estrema destra nonostante il divieto di manifestare importo dalla prefettura. (Frp)