Governo: Patuanelli (M5s), se gli togliamo il Pnrr rimangono solo macerie

Ministro delle Politiche agricole, Alimentari eForestali

18 ottobre 2021

- "Ecco a voi il governo del 'non disturbare chi vuole fare'. Se a questo esecutivo togliamo il Pnrr (che non volevano e non sanno gestire) rimangono solo macerie". Lo scrive su Twitter il capogruppo del Movimento cinque stelle in Senato, Stefano Patuanelli, in merito ai dati dell'Istat sul calo della produzione industriale, il maggiore da quasi tre anni. (Rin)