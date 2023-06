Migranti: Tajani, Italia soddisfatta da risultato di ieri in Lussemburgo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è molto soddisfatta del risultato raggiunto ieri in Lussemburgo dal Consiglio Ue dei ministri dell'Interno. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un incontro con la stampa nella seconda giornata di studio del Partito popolare europeo (Ppe) a Roma. “Finalmente l’Europa ha capito che la questione migratoria va affrontata tutti insieme. Non può essere solo un problema di alcuni Paesi”, ha detto Tajani. “Non è la ricerca di una soluzione a breve termine. Occorre risolvere il problema a monte, guardare a quello che succede a livello africano”, ha continuato, aggiungendo che “si deve tutelare il diritto a non emigrare”. “L’Italia sta facendo la sua parte, lavorando con la Tunisia e non solo. La prossima settimana sarò a Washington. Spingeremo affinché si possa guardare alla Tunisia con maggiore attenzione”, ha continuato il ministro. (Res)