Tim: The Economist promuove Labriola, separare rete partita industriale

- Lo scorporo della rete fissa per Tim è una scelta industriale più che finanziaria, necessaria per aprire nuovi scenari per il gruppo e, potenzialmente, per tracciare una nuova strada per l'industria delle tlc europea, che è iperframmentata. A sottolinearlo, in un editoriale, è il settimanale britannico The Economist. "Se più operatori europei seguiranno l'esempio di Tim e separeranno le loro reti fisse dalle loro altre risorse, come sembra probabile, questo 'separare' potrebbe, ironicamente, essere il primo passo verso il consolidamento", evidenzia il giornale, che promuove l'Ad di Tim, Pietro Labriola. "Il delayering (la separazione del business dei servizi da quello infrastrutturale) potrebbe essere la strada migliore per salvare l'industria delle tlc da un deserto senza profitti", aggiunge The Economist. (Rin)