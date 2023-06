Unicredit: Fabi, accordo su 328 esuberi e 220 assunzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato firmato nella notte dalla Fabi e dalle altre organizzazioni sindacali in Unicredit l’accordo relativo alle uscite dei 328 lavoratori di rete sospesi, quelli con finestra pensionistica al primo gennaio 2029 e l’ingresso di 220 nuove assunzioni da destinare alla rete stessa. Con l’accordo siglato oggi, dopo una complessa trattativa e grazie al lavoro unitario delle parti, è stata dunque accolta la domanda dei 328 pensionamenti di vecchiaia anticipata Inps, con l’impegno a trattare ulteriori 610 uscite fino al 31 dicembre 2029. Allo stesso tempo, le organizzazioni sindacali hanno ottenuto la garanzia di un massimo di 164 nuove assunzioni, a fronte delle adesioni al piano esodi incentivati, da effettuarsi nel biennio 2023/2024 in relazione alle necessità operative e per il rafforzamento della rete commerciale. A queste, si aggiungono ulteriori 56 assunzioni a copertura delle cessazioni per dimissioni volontarie del personale con contratto di apprendistato, cosiddetto turn-over. Qualora il numero dovesse essere superiore, i sindacati hanno ottenuto ulteriori assunzioni per un numero massimo di 108 risorse. (segue) (Rin)