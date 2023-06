Unicredit: Fabi, accordo su 328 esuberi e 220 assunzioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’impegno, la professionalità, la serietà e lo spirito unitario messo in campo in una trattativa che doveva apparentemente essere semplice ma che si è invece rivelata difficile e molto complessa, è la dimostrazione che il sindacato, quando è unito, compatto e soprattutto lontano da preconcetti ideologici, riesce ad arrivare a risultati che ci riempiono di orgoglio e di soddisfazione. Quello del turn over è uno strumento che speriamo possa essere utilizzato per fronteggiare i nuovi modelli organizzativi dei piani industriali" commenta il segretario nazionale Fabi, Mauro Morelli. "Grande soddisfazione, in quanto l’accordo consente con uno strumento innovativo per il settore, quello del turn over, di compensare le dimissioni volontarie dei giovani con apprendistato e di gestire le 328 uscite del piano primo dicembre 2022 con il rapporto 1:1. Ovvero, una uscita una assunzione. Gli effetti di questo accordo consentono dunque di mantenere integro l’assetto occupazionale e, allo stesso tempo, di avere un efficace bilanciamento dell’occupazione stessa tra uffici di direzione generale e filiali" commenta il coordinatore Fabi del gruppo Unicredit, Stefano Cefaloni. (Rin)