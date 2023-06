Infrastrutture: Barbagallo (Pd), Salvini come Penelope

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro Matteo Salvini "come Penelope: di giorno strombazza e annuncia progetti faraonici e infrastrutture in ogni dove, di notte invece stralcia, rimuove, rimodula, posticipa opere fondamentali di cui il Paese ha bisogno. A farne le spese stavolta, in un piano di rimodulazione sulle infrastrutture per complessivi 7,3 miliardi, anche due 2 lotti della tratta ferroviaria Palermo-Catania del valore di 276 milioni di euro, stralciati dalla relazione semestrale sul Pnrr inviata dal ministero delle Infrastrutture a quello per gli Affari europei, Coesione, Sud e Pnrr. Discutiamo di ponte sullo Stretto, ma intanto su questa tratta si continua a viaggiare con tempi medievali". Lo dichiara, in una nota, il segretario regionale del Pd Sicilia e capogruppo del Partito democratico in commissione Trasporti alla Camera, Anthony Barbagallo, che sull'argomento ha depositato una interrogazione ai ministri Salvini e Fitto. (Com)