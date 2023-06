Migranti: Weber, accordo di ieri è un passo in avanti storico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo sui migranti raggiunto ieri al Consiglio europeo Affari interni è un passo in avanti storico. Lo ha detto il capogruppo del Partito popolare europeo (Ppe), Manfred Weber, in un incontro con la stampa nella seconda giornata di studio del Ppe a Roma. “L’unica soluzione è una soluzione europea”, ha ribadito, aggiungendo che “a sinistra servono chiarimenti”. “I partiti di sinistra devono essere pronti al compromesso, abbandonare le ingenuità”, ha affermato. Occorrono “rapidi controlli alla frontiera esterna”, ha rilevato Weber. “Politicamente è importante sottolineare che ci sono due governi, in Polonia e Ungheria, che si rifiutano di trovare una soluzione”, ha aggiunto. (Res)