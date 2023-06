Minori: Calenda, pdl Azione-Iv su uso social in linea con Ue e Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- "Ieri abbiamo presentato una proposta di legge per regolamentare l'uso dei social da parte degli adolescenti che di fatto sostanzia divieti già esistenti nella legge italiana e nei codici di autoregolamentazione delle piattaforme. Una proposta peraltro in linea con quanto prescritto dall'Ue e varato dalla Francia. Molte reazioni (sui social) ribadiscono la ferma aderenza al principio 'vietato vietare'. Ma i divieti sono ovunque intorno a noi e quando sono ragionevoli aiutano a regolare la vita di una comunità e fanno parte dell'educazione che impartiamo ai nostri figli tutti i giorni. La parola vietare spaventa, perché è vissuta come una compressione illegittima di una libertà che si pretende essere illimitata a qualsiasi età. Ma la libertà illimitata si traduce nell'assenza di vincoli di comunità e nella legge del più forte. La libertà individuale illimitata produce assenza di libertà condivisa. Per questo da sempre i pensatori liberali si interrogano sul rapporto tra comunità e libertà individuale, cercando di trovare il giusto punto di equilibrio". Lo scrive sui social il leader di Azione, Carlo Calenda, annunciando una iniziativa organizzata a Roma dai giovani di Azione per parlare della proposta di legge di Azione-Italia viva, per limitare l'uso dei social per gli under 15, presentata ieri alla Camera. L'evento si tiene a partire dalle 18:30 presso l'Albergo Etico, in via Pisanelli 39. "Se persino il divieto usato a protezione dei minori, e fondato su evidenze scientifiche vastissime, viene vissuto come una vessazione insopportabile, non ci rimane che arrenderci all'idea di un individuo (anche minore) che può tutto - continua Calenda -. Io penso che questa sia la grande malattia dell'Occidente. I desideri trasformati in diritti; l'assenza dei doveri; il rifiuto dell'idea stessa di etica come ricerca di ciò che è giusto. Gli effetti sono intorno a noi e conducono a un pericoloso nichilismo. Sono consapevole che ciò che scrivo non potrà essere discusso pacatamente su questo mezzo. I social sono diventati prevalentemente il regno della provocazione, dello sberleffo, della gogna, del tifo e della superficialità. I social sono il nostro 'paese dei balocchi' dove tutto ci è concesso. Possiamo regredire, celarci dietro l'anonimato per insultare o irridere, creare finti profili per attaccare gli avversari. Siamo molto attaccati all'anarchia di questa 'dark room' digitale. Pensiamo che tutto ciò che accade qui rimane qui. Il che purtroppo non è vero. Per questo stasera dibatteremo della nostra proposta con un gruppo di under 30 a Roma. Chi vuole partecipare è benvenuto".(Rin)