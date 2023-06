Migranti: Tajani, il problema è europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il problema migratorio è un problema europeo. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un incontro con la stampa nella seconda giornata di studio del Partito popolare europeo (Ppe) a Roma. A proposito dell’accordo raggiunto ieri a Lussemburgo, il ministro ha detto che è “importante che sia stata respinta l’idea di pagare l’Italia, che non ha bisogno di soldi per risolvere il problema migratorio”. “E’ giusto finanziare un fondo per una politica strategica che risolva la questione”, ha aggiunto Tajani. “Voglio sottolineare ciò che ha detto Weber: il problema è europeo. E’ giusto che i Paesi fondatori non vengano abbandonati a loro stessi”, ha proseguito il ministro. (Res)