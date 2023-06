Credito: Svizzera, Ubs firma accordo con governo per copertura perdite Credit Suisse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società di servizi finanziari Ubs ha firmato oggi con il governo della Svizzera un accordo legato alla copertura delle perdite derivanti dall’acquisizione di Credit Suisse. È quanto reso noto dall’esecutivo svizzero attraverso un comunicato. “Per rendere possibile l’operazione, il governo ha concesso a Ubs una garanzia per sopperire alle eventuali perdite subite nella liquidazione delle attività di Credit Suisse”, si legge nella nota. Come ha precisato l’esecutivo, tale garanzia entrerà in vigore “solo se le perdite supereranno i 5 miliardi di franchi svizzeri (circa 5,1 miliardi di euro), e nei limiti di 9 miliardi di franchi (circa 9,2 miliardi di euro)”. Secondo quanto stabilisce l’intesa, Ubs deve mantenere la propria sede nel Paese elvetico.(Geb)