Ucraina: Moldova invierà aiuti nell'area colpita dalla distruzione della diga di Nova Kahovka

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Moldova invierà aiuti, oltre a una squadra di vigili del fuoco, per partecipare alle missioni di soccorso nell'area della diga di Nova Kahovka, in Ucraina, distrutta da un'esplosione. Lo ha annunciato il primo ministro moldavo Dorin Recean in una nota. "I vigili del fuoco stanno ora preparando una squadra per recarsi sul posto e aiutare la parte ucraina con attrezzature, ma possibilmente anche con risorse umane ben addestrate e preparate a partecipare alle operazioni di soccorso", ha detto Recean. La diga di Nova Kahovka è stata distrutta pochi giorni fa. Gli ucraini hanno affermato che i russi sono responsabili della distruzione. Secondo il segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa, Oleksii Danilov, si tratterebbe di militari russi della 205ma brigata motorizzata. Il governatore ucraino della regione di Kherson, Oleksandr Prokudin, ha affermato che circa 600 chilometri quadrati della regione sono sommersi dall'acqua e che l'Ucraina ha finora evacuato quasi 2 mila persone.(Rob)