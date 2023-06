Brasile-Vietnam: primo ministro Pham Minh Chinh invita Lula a visitare il Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bui Thanh Son – prosegue il comunicato - ha espresso l'intenzione del ministero degli Esteri vietnamita di favorire il riavvicinamento tra le accademie diplomatiche. I ministri hanno concordato sulla necessità di uno stretto coordinamento dei paesi in via di sviluppo nei dibattiti in corso sulla riforma del sistema commerciale multilaterale". Vieira e Bui hanno anche affrontato le possibilità di crescita delle relazioni economico-commerciali tra i due Paesi. Il commercio tra Brasile e Vietnam ha raggiunto la storica soglia di 6,4 miliardi di dollari nel 2022, con una crescita del 18 per cento rispetto all'anno precedente. Le esportazioni brasiliane sono cresciute del 30 per cento e hanno totalizzato 3,4 miliardi di dollari. (Brb)