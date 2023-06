Migranti: Piantedosi, l'Italia non diventerà un centro di raccolta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stata una giornata impegnativa. Questo è un luogo di mediazione e siamo soddisfatti". II ministro dell'Interno Matteo Piantedosi parla al "Corriere della Sera" mentre si reca all'aeroporto, al termine di dodici ore di negoziato che hanno portato a un'intesa tra gli Stati membri sui due principali regolamenti nel nuovo Patto per la migrazione e l'asilo. Il ministro spiega com'è riuscito a convincere i tedeschi: "È stato un negoziato complesso la cui complessità era data, proprio dalla materia e dal valore di quello di cui si parlava. Questo è un luogo di mediazione tra tanti soggetti e quindi bisognava trovare un punto di equilibrio tra le varie posizioni. Il negoziato finale è stato su alcuni punti che ritenevamo fondamentali come quello della definizione dei Paesi terzi con cui poter concludere gli accordi ed è sostanzialmente passata la nostra linea sulla quale abbiamo fatto convergere tutti i Paesi che avevano fatto blocco su questo". La Germania era preoccupata della definizione di Paese terzo 'sicuro': "L'Italia non ha mai pensato a nulla di diverso che fosse rispettoso della cornice giuridica internazionale, siamo riusciti a tenere la nostra posizione, abbiamo trovato mediazione su altre cose, siamo soddisfatti. È una giornata importante ma è un punto di partenza. Abbiamo le prospettive di realizzazione quello su cul abbiamo negoziato". (segue) (Res)