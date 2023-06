Migranti: Piantedosi, l'Italia non diventerà un centro di raccolta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piantedosi osserva inoltre che "abbiamo accettato la sfida delle procedure di frontiera, anzi le abbiamo anticipate perché con il decreto legge approvato a Cutro le abbiamo previste e abbiamo ottenuto un sostegno finanziario è un sostegno logistico dall'Ue per la corretta realizzazione di queste procedure. C'è poi una clausola di rinegoziazione di uno o due anni a seconda dei vari oggetti: se ha funzionato si rinnova l'intesa o viceversa si cambia". Ad certo punto - racconta il ministro - sulle posizioni dell'Italia si era creato un blocco di Paesi che ci avevano seguito sulle nostre perplessità e non era il solito schema del Mediterraneo contrapposto ai Paesi del Nord ma erano Paesi variamente distribuiti a livello geografico. Poi si è trovata la mediazione sui punti che noi abbiamo posto e anche questi Paesi hanno ritenuto di accedere alla mediazione e hanno votato a favore quasi tutti. L'Italia è stata centrale in una discussione importante", ha concluso Piantedosi. (Res)