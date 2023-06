Emilia-Romagna: Musumeci, Bonaccini faccia il governatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il presidente di una Regione deve fare il presidente della Regione. Per fare il commissario straordinario di una ricostruzione, che può durare anche fino a 9-10 anni e gestire denaro pubblico, serve un manager, una persona che possa dedicarsi esclusivamente a questo, notte e giorno". Così, in una intervista a "Repubblica", Nello Musumeci, ministro per le Politiche del Mare e per la Protezione Civile fresco di nomina come coordinatore del tavolo tra governo e enti locali per l'Emilia-Romagna. "Il presidente di una Regione - spiega il ministro - non può mai essere totalmente escluso da un processo di ricostruzione, questo non significa però che debba fare il commissario straordinario". Non poteva essere evitata l'alluvione: "No, non in quelle dimensioni, è stata un evento eccezionale. Ma il danno poteva essere contenuto. Il rischio zero non esiste, ma abbiamo tutti il dovere di contenerlo: si può fare solo con un'opera di prevenzione". Quanto al Cambiamento climatico: "Molti danni sono già stati fatti, dobbiamo salvare il salvabile. Lo abbiamo detto tante volte, siamo bravi nell'emergenza, ma non a programmare. I ministeri sono pieni di studi e ricerche, ma non è più tempo di studi: è tempo di aprire i cantieri". (segue) (Res)