Emilia-Romagna: Musumeci, Bonaccini faccia il governatore (2)

- "Una certa politica - argomenta il ministro - negli ultimi 30-40 anni ha seguito una linea cinica e perversa. Ha preferito pensare a ricostruire più che a progettare. Ricostruire sulle macerie, soprattutto sotto la spinta emotiva di una calamità, si traduce subito in consenso. Se invece, ad esempio, progetti un argine per mettere in sicurezza un fiume, la spinta emotiva non c'è e il consenso è minore. Dobbiamo cambiare mentalità, anche noi politici". Musumeci non dà le pagelle dei politici perché "l'Emilia-Romagna è una regione complessa. Come del resto tutta Italia: sul rischio climatico si è lavorato male ovunque pensando solo al presente e non sulla prevenzione. Dal Nord al Sud la domanda che dobbiamo farci oggi non è se accadrà o meno un fenomeno naturale legato al clima, ma solo quando accadrà". Per quanto riguarda infine il suo ruolo di coordinatore tra governo e enti locali. Una nomina che ha creato malumori: "Sono solo il coordinatore nella fase post-alluvione, visto che sono il ministro alla Protezione civile. La fase dell'emergenza durerà un anno e sono stati stanziati 2 miliardi di euro. Poi ci sarà la fase della ricostruzione e lidi miliardi ce ne vorranno molti di più, ma verranno gestiti dal commissario straordinario". Potrebbe essere l'attuale governatore: "Potrebbe essere, certo. Anche se immagino una figura più manageriale. Il governo ha diritto di gestire questa fase secondo la sua visione", ha concluso Musumeci. (Res)