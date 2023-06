Brasile: Omc, ministro Esteri denuncia uso della sostenibilità per coprire politiche protezioniste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile è preoccupato per l'uso strategico della sostenibilità ambientale per coprire politiche di protezionismo commerciale. Lo ha detto il ministro degli Esteri del Brasile, Mauro Vieira, nel corso della riunione del Gruppo di Ottawa nell'ambito del vertice dei ministri degli Esteri dei Paesi parte dell'Organizzazione mondiale del commercio, in corso a Parigi, in Francia. "Il Brasile è anche molto preoccupato per l'aumento del protezionismo in tutto il mondo e per l'uso delle preoccupazioni sulla sostenibilità come copertura per misure protezionistiche", ha detto. Il Gruppo di Ottawa, costituito nel 2018, comprende oltre al Brasile, anche Australia, Nuova Zelanda, Canada, Regno Unito, Norvegia, Svizzera, Singapore, Cile, Giappone, Corea del Sud, Messico, Kenya e gran parte dei Paesi dell'Unione europea. (segue) (Brb)