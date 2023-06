Brasile: Omc, ministro Esteri denuncia uso della sostenibilità per coprire politiche protezioniste (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del suo intervento Vieira ha evidenziato la necessità della modernizzazione, riforma e consolidamento dell'Omc. Il rappresentante del Brasile ha inoltre sottolineato l'urgenza di una rapida riattivazione del meccanismo di soluzione pacifica delle controversie dell'organizzazione, le cui attività sono paralizzate dal 2019. In una riunione con i ministri degli Esteri dei Paesi Omc, Vieira ha riferito che il Brasile vuole essere nuovamente considerato Paese in via di sviluppo nei negoziati commerciali internazionali nell'ambito dell'Omc. "In quanto paese in via di sviluppo, il Brasile vuole una Omc rafforzata e modernizzata che incorpori pienamente gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite", ha dichiarato. Il governo di Luiz Inacio Lula da Silva cerca di annullare una decisione dell'ex presidente Jair Bolsonaro di rinuncia all'uso del trattamento speciale e differenziato (Ted) nei futuri accordi dell'Omc, grazie al quale i Paesi in via di sviluppo ottengono periodi più lunghi per l'attuazione progressiva di regole commerciali o norme più moderate. Bolsonaro aveva annunciato l'uscita del Brasile dal Ted nel 2019 in accordo con l'allora presidente statunitense Donald Trump, in cambio del sostegno Usa per l'ingresso del Brasile nell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). (Brb)