Francia: governatore Banca centrale, Pil nel 2023 crescerà almeno dello 0,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pil francese nel 2003 crescerà almeno dello 0,6 per cento. Lo ha detto il governatore della Banca di Francia, Francois Villeroy de Galhau, all'emittente radiofonica "Radio Classique". "La buona notizia è che c'è un cambiamento di tendenza sugli aumenti di prezzi da parte delle imprese", ha spiegato il governatore, spiegando che nel settore industriale, il 20 per cento dei capi d'azienda ha aumentato i prezzi a maggio contro il 50 per cento di un anno fa. "Stiamo superando il picco dell'inflazione in Francia e nella zona euro", ha affermato de Galhau. (Frp)