Roma: trovati con hashish e marijuana a Pomezia, due giovani nei guai

- Un 21enne italiano è stato arrestato dai carabinieri di Pomezia perchè gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Domenica sera i carabinieri in via Berlinguer lo hanno fermato mentre era in compagnia di un amico 20enne, decidendo di sottoporre entrambi ad un controllo più approfondito. A seguito della perquisizione personale, infatti, il più giovane è stato trovato in possesso di una dose di marijuana ed è stato quindi segnalato quale assuntore, mentre l’arrestato è stato trovato in possesso di due involucri contenenti 2,5 grammi di marijuana e 1,5 grammi di hashish. Nei confronti di quest’ultimo quindi i carabinieri hanno deciso di estendere la perquisizione anche all’abitazione ed al suo negozio, dove hanno rinvenuto più di 100 grammi di marijuana e 32 grammi di hashish già suddivisi in dosi, un bilancino di precisione e la somma in contanti di 500 euro, verosimile provento di attività delittuosa, oltre ad una piccola stanza già predisposta per la coltivazione di altre piantine di marijuana, al momento vuota. Il giovane è stato arrestato e portato, la mattina successiva, presso il Tribunale di Latina per la celebrazione del rito direttissimo, al termine del quale l’arresto è stato convalidato. (Rer)