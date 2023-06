Francia: Pouyanné (TotalEnergies), la transizione energetica non è una religione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La transizione energetica si prepara ma "non è una religione", e ad oggi “è impossibile” sospendere gli investimenti nel settore petrolifero e del gas, necessari per soddisfare la domanda di energia globale in aumento. Ne è convinto Patrick Pouyanné, amministratore delegato di TotalEnergies, che durante un’intervista esclusiva organizzata in Kazakhstan nel quadro del Forum internazionale di Astana (Aif) ha respinto le critiche al suo gruppo per i forti investimenti nel settore dell’oil and gas. “Non abbiamo alternativa, dobbiamo continuare a farlo e nel frattempo costruiamo un nuovo sistema”, ha detto Pouyanné, che a chi lo critica risponde “serve più energia per i Paesi emergenti ed al momento bisogna fare entrambe le cose, finanziare i progetti verdi e continuare ad investire nell’oil and gas, come stiamo facendo”. La transizione energetica “si prepara” ma “non è una religione”, argomenta il leader di Total, che invita al pragmatismo e respinge uno scenario attuale in cui “si detta” ad altri Paesi una linea unica da seguire. “Quanti Paesi in Africa hanno perso il controllo perché abbiamo deciso di essere così arroganti da imporre la nostra visione delle cose?”, dice Pouyanné, per il quale “è meglio essere presenti, contribuire all’evoluzione del pensiero ma nel rispetto dei governi degli altri Paesi”.(Res)