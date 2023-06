Iraq: Turchia annuncia “neutralizzazione” di tre “comandanti” del Pkk a Sulaymaniya

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia ha annunciato di aver “neutralizzato” tre “comandanti” del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk), ieri, alla periferia di Sulaymaniya, nella Regione autonoma del Kurdistan iracheno. Lo ha riferito l’emittente radiotelevisiva curda “Rudaw”, citando l’agenzia di stampa turca “Anadolu”. I tre uomini, identificati come Fahmi Ogman, detto Sinan Dijwar, Mohammed Salih Jakal, detto Mazloum Kocer, e Ahmed Mohammed Ali, detto Ararat Tolhadan, erano stati posti sotto sorveglianza dai servizi segreti della Turchia (Mit), grazie a una “rete di informatori locali”. Secondo “Anadolu”, più volte Ankara aveva sostituito i propri agenti infiltrati nel Kurdistan iracheno per evitare che la copertura fosse scoperta, beneficiando inoltre di una “rete di spionaggio” sul posto. All’inizio dello scorso aprile, inoltre, la Turchia aveva chiuso il proprio spazio aereo ai voli da e verso l’aeroporto internazionale di Sulaymaniya, a causa dell’“intensificazione delle attività del Pkk” e alle conseguenti “minacce alla sicurezza aerea” turca, come aveva spiegato l’allora ministro degli Esteri, Mevlut Cavusoglu, il cui posto, dopo la rielezione di Recep Tayyp Erdogan alla presidenza della Repubblica, è stato affidato all’ex capo del Mit, Hakan Fidan. (Tua)