Honduras: Hrw, adottare misure urgenti contro la corruzione

- L'Honduras dovrebbe adottare misure urgenti per combattere la corruzione, un problema strutturale che mina i diritti umani in tutto il paese. Lo afferma l’organizzazione non governativa Human Rights Watch (Hrw) in un’informativa inviata oggi alla presidente Xiomara Castro e al segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres. "L'impegno del presidente Castro ad affrontare la corruzione, in una regione in cui chi detiene il potere ne è sempre più coinvolto, è stato un passo positivo", ha affermato Juanita Goebertus, direttrice per le Americhe di Human Rights Watch. "Ma è passato più di un anno da quando è entrata in carica, e deve mostrare alla gente dell'Honduras che tiene fede al suo impegno”. (segue) (Mec)