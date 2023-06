Honduras: Hrw, adottare misure urgenti contro la corruzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione interamericana per i diritti umani ha riferito nel 2019 che i casi di corruzione si erano "proliferati" a "un livello estremamente preoccupante" in America Latina e nei Caraibi. L'Honduras si è classificato al 157mo posto su 180 nazioni nell'indice di percezione della corruzione del 2022 pubblicato da Transparency International, posizionandosi al di sotto di ogni altro paese dell'America Latina e dei Caraibi, ad eccezione di Nicaragua (167), Haiti (171) e Venezuela (177). Secondo l’Ong i negoziati in corso per creare una commissione internazionale contro la corruzione sostenuta dalle Nazioni Unite offrono un'opportunità unica per imparare dall'esperienza passata e fare progressi duraturi. “La commissione internazionale potrebbe fornire un modello regionale per combattere un flagello che mina i diritti delle persone e la loro capacità di condurre la loro vita quotidiana con dignità in tutta l'America Latina e nei Caraibi", ha detto Goebertus. "La presidente Castro e il segretario generale Guterres, con il sostegno della comunità internazionale, hanno l'opportunità di dimostrare che la democrazia e lo stato di diritto possono dare risultati". (Mec)