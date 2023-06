Usa-Regno Unito: ex ambasciatore Darroch, visita Sunak conta più per Londra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kim Darroch, l'ambasciatore britannico negli Stati Uniti fra il 2016 e il 2019, ha commentato la visita del primo ministro britannico Rishi Sunak negli Stati Uniti. Scrivendo per il settimanale "The Economist", ha infatti dichiarato che sebbene esista una collaborazione stretta a diversi livelli, il "rapporto speciale" fra i due Paesi significa molto di più per i britannici che non per gli statunitensi. "Questo non significa ignorare alcuni aspetti della relazione che sono veramente speciali", dice Darroch, spiegando: "Le istituzioni della difesa e dell'intelligence dei due paesi sono straordinariamente vicine e lavorano insieme chiunque si trovi a Downing Street e alla Casa Bianca". Tuttavia, per gli Stati Uniti, quella di Sunak è "in gran parte solo un'altra visita, un altro politico che bacia l'anello del leader del mondo libero". (Rel)