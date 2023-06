Roma: controlli antidroga a Colleferro, sei denunce e una segnalazione in prefettura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sei persone sono state denunciate per possesso di droga durante i controlli effettuati dai carabinieri della Compagnia di Colleferro tra i comuni di Artena e la stessa Colleferro. Nello specifico un 20enne ed un 43enne, rispettivamente di Colleferro e Segni, sono stati segnalati alla Procura per guida in stato di ebbrezza e alla Prefettura per i provvedimenti di competenza. I due sono stati fermati durante un controllo alla circolazione stradale e sorpresi alla guida con un tasso alcolemico superiore al limite consentito dalla legge. Altri due giovani, un 23enne ed un 33enne, entrambi di origine rumena ma residenti nella provincia di Roma, sono stati denunciati perché in possesso di un coltello a serramanico. Il più giovane aveva con sé un coltello con una lama di 16 cm, mentre l'altro di 22 cm. Le armi bianche sono state sequestrate. Una 57enne romana è stata denunciata per evasione. La donna, in regime degli arresti domiciliari, è stata notata a diverse centinaia di metri dalla propria abitazione, per strada, in stato semi-confusionale. (segue) (Rer)