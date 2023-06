Roma: controlli antidroga a Colleferro, sei denunce e una segnalazione in prefettura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 36enne di Zagarolo, invece, è stato deferito per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti tossicologici. Il giovane è stato sorpreso alla guida della propria autovettura, nel centro colleferrino, in evidente stato di alterazione psicofisica. Inoltre, durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di 0,5 gr. di crack. Per tale ragione è stato anche segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti per i dovuti provvedimenti amministrativi. Nell'ambito dello stesso servizio alla circolazione stradale, i Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno identificato 62 persone, controllato 42 veicoli e 2 esercizi pubblici, nonché eseguito 5 perquisizioni personali. Sono state elevate 12 contravvenzioni al Codice della Strada per un importo complessivo di 758 euro. Agli automobilisti indisciplinati sono stati decurtati complessivamente 18 punti dalle patenti e 3 di queste sono state ritirate. Infine, un soggetto sottoposto agli arresti domiciliari è stato controllato. (Rer)